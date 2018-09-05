Mercedes-Benz представил новый Mercedes-Maybach GLS

Компания Mercedes-Benz представила новый внедорожник Mercedes-Maybach GLS. Трехлучевая звезда у этого Mercedes-Maybach полностью в духе традиции располагается вертикально на капоте.

Как сообщает пресс-служба Mercedes-Benz, светодиодные фары, оснащенные на серийной основе технологией Multibeam LED, представляют всю систему головного освещения. В каждый из порогов встроена подножка, автоматически выдвигающаяся для удобной посадки и высадки. Диаметр колес автомобиля составляет 825 мм, а их диски, выполненные в эксклюзивном дизайне, имеют диаметр 22 и 23 дюйма.

Что касается интерьера Mercedes-Maybach GLS, заднюю часть салона Executive можно использовать либо как офис, либо как приватную зону отдыха. На всех местах имеются дисплеи высокого разрешения с сенсорными экранами для управления разнообразным оборудованием.

Центральным элементом дизайна приборной панели является дисплейный модуль, интегрированный в полностью обтянутую кожей опору приборной панели. Комбинация приборов поделена на три отдельно настраиваемые зоны индикации – это два круглых прибора и расположенная между ними центральная зона индикации.

Все три зоны конфигурируются посредством левой сенсорной кнопки Touch Control на рулевом колесе, что дает максимум возможностей по их персонализации. Водитель может индивидуально скомбинировать три функции и индикатора, важные для его маршрута и стиля вождения.

Mercedes-Maybach GLS оснащается большой по площади панорамной крышей со сдвижной панелью.

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