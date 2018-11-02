АВТОСТАТ | В первой половине ноября 7 марок изменили цены на свои модели

В первой половине ноября 7 марок изменили цены на свои модели

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В первой половине ноября 7 марок изменили цены на свои модели

Мониторинг цен на новые автомобили
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Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают проводить мониторинг цен на новые легковые автомобили в России. На основе этих данных в первой половине* ноября было зафиксировано их изменение у 7 марок, официально представленных на российском рынке.

Так, китайский кроссовер Chery Tiggo 4 стал дороже на 10 тыс. руб. в двух комплектациях из четырех. На 20 – 22 тыс. руб. подорожали все комплектации седана Volkswagen Polo.

Максимальную прибавку к ценам получили отдельные модели BMW. В ноябре немецкий премиум-бренд обновил цены на 14 моделей из 34 представленных на российском рынке, а еще для четырех новые прайс-листы вступят в силу с 1 декабря. Все они получили прибавку к ценам в сумме от 20 до 450 тыс. руб.

О росте цен на весь свой модельный ряд предупредил и шведский бренд Volvo. С 1 января 2020 года его модели станут дороже на сумму от 45 до 80 тыс. рублей.

У двух марок в начале ноября отмечалось разнонаправленное изменение цен на автомобили. Седан Geely Emgrand и кроссовер Geely Atlas выросли в цене на 15 и 25 тыс. руб. соответственно, а вот другой кроссовер, Geely Emgrand X7, напротив, стал дешевле на 5 – 55 тыс. руб. Корейская марка KIA подняла цены на свои модели – Rio (+5 тыс. руб.), Optima (+20 тыс. руб.), Sorento Prime (+20 тыс. руб.) и К900 (+100 тыс. руб.), и одновременно снизила их для большинства комплектаций кроссовера Sportage (-20 тыс. руб.).

Кроме того, в первой половине ноября стал доступнее отечественный внедорожник УАЗ «Патриот», отдельные комплектации которого подешевели на 10 тыс. руб.

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры». 

* За период с 1 по 15 ноября 2019 года

, источник: АВТОСТАТ

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