Названы сроки появления внедорожника и минивэна Aurus

Внедорожник Aurus Komendant и минивэн Aurus должны пройти сертификацию в конце 2020 года-начале 2021 года. Об этом агентству "ТАСС" сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Напомним, ранее Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. По оценкам российских маркетологов, Aurus Komendant станет наиболее востребованной моделью на внутреннем рынке, отмечали в министерстве.

Между тем, стало известно, что парадные кабриолеты Aurus проходят госиспытания, основная часть которых должна завершиться до конца года. По данным источника агентства "РИА Новости", заводские испытания этих машин были завершены весной текущего года. В этом году кабриолеты Aurus впервые участвовали в параде Победы 9 мая на Красной площади.

Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", ФГУП НАМИ зарегистрировал как товарные знаки наименования Komendant и Arsenal. Оба названия будут использоваться в модельной линейке автомобилей Aurus, созданных в рамках проекта Единая модульная платформа (ЕМП). "Арсеналом" называется минивэн ЕМП-4125, "Комендантом" - внедорожник ЕМП-4124. НАМИ - разработчик и производитель автомобилей Aurus. Слово Senat, которым именуются первенцы линейки Aurus - седан и лимузин, - зарегистрировано как товарный знак еще в 2017 году. Все три имени происходят от названий башен московского Кремля.

Как сообщал ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, начиная с 2021 года планируется производить более 500 российских автомобилей представительского класса Aurus в год. По итогам 2019 года ФГУП НАМИ планирует произвести 150 автомобилей Aurus, в 2020 году - 180 машин.

Всего, начиная с февраля 2018 года, на автомобили Aurus поступило более 600 предзаказов. Стоимость автомобиля в базовой комплектации составит 18 млн рублей. Aurus - первый российский бренд автомобилей премиум-класса. Планируется, что всего под этой маркой выпустят четыре модели: лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

В настоящее время ФГУП "НАМИ" занимается производством автомобилей Aurus на базе собственных мощностей, расположенных в Москве. При этом объемы ограничены, так как производство организовано по типу современной мануфактуры, вручную, по индивидуальным меркам и с высочайшим качеством. В бизнес-планы компании "Аурус" входит разработка и создание дополнительных производственных мощностей совместно с индустриальным партнером "Соллерс". Предполагается реализация этого проекта с 2021 года на новом автомобильном заводе в Татарстане, что позволит увеличить серийное производство всех моделей Aurus до 5 тыс. автомобилей в год при односменном режиме работы.

Подробнее о целевой аудитории Aurus Senat и рыночных перспективах новой модели на российском рынке - читайте в нашей рубрике "Вопрос эксперту".

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