Продажи автомобилей китайских марок в октябре увеличились на 15%

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам октября 2019 года реализация новых китайских автомобилей в России составила 4112 единиц. Это на 14,8% выше результата годичной давности.

Лидерство здесь принадлежит бренду Haval, продажи которого за прошлый месяц выросли в 4,2 раза до 1514 автомобилей. Реализация Geely, занимающего вторую позицию, увеличилась в 2,4 раза до 919 единиц. Третье место принадлежит Chery с 676 проданными экземплярами (+34%). Пятерку самых продаваемых в РФ китайских марок замыкают Changan (407 шт.) и Lifan (221 шт.). Но если Changan улучшил свои показатели в 2,1 раза, то Lifan – ухудшил на 85%.

Реализация автомобилей других марок из Поднебесной в октябре выглядит так: FAW (161 шт.; +36%), DFM (107 шт.; -29%), Zotye (58 шт.; -84%), Brilliance (37 шт.; рост в 2,6 раза), Foton (9 шт.; -73%) и HTM (3 шт.; -81%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 10 месяцев нынешнего года продажи китайских машин в нашей стране тоже показывают рост. Так, за этот период их объем составил 30210 экземпляров – на 5,5% больше, чем в январе – октябре 2018 года.

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