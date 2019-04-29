Audi R8 лишился полного привода и стал дешевле

Компания Audi выводит на рынок заднеприводный суперкар R8, который стоит значительно дешевле варианта с приводом на все четыре колеса. Цены на новинку стартуют от 144 тыс. евро (10,2 млн рублей), в то время как за quattro-версию придется заплатить на 22 тысячи больше.

Как пишет портал Motor.ru, суперкар R8 с задним приводом предложат в кузове купе и родстер. Переход на монопривод позволил сделать автомобиль легче: масса купе составляет 1595 кг, а родстера – 1695 кг. Это на 65 и 55 кг меньше, чем вариант с четырьмя ведущими колесами.

Для новой модификации «атмосферник» V10 5.2 дефорсировали с 570 до 540 л.с. Пару двигателю составляет 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и дифференциалом с механической блокировкой. С такой силовой установкой заднеприводное купе набирает первую «сотню» за 3,7 секунды, а родстер – за 3,8 секунды. Максимальная скорость составляет 320 и 318 км/ч соответственно.

Ранее Audi уже продавала заднеприводный R8 – соответствующая модификация была у модели предыдущего поколения. Однако тогда компания выпустила всего 999 таких автомобилей. На этот раз тираж не ограничен.

Попадет ли Audi R8 на российский рынок в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».