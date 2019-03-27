BMW представил самую мощную версию «заряженного» купе M2

Компания BMW представила премиальный гоночный болид BMW M2 CS, которому разрешена езда по дорогам общего пользования. Под капотом автомобиля установлен рядный шестицилиндровый двигатель BMW M TwinPower объемом 3 л, который заимствован у BMW M4 Competition Coupe. Максимальная мощность составляет 450 л.с. (на 40 л.с. больше, чем BMW M2 Competition) и 550 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 4 секунды (4,2 секунды – с механической коробкой передач). Ради максимальной производительности на треке существенной доработке подверглись системы подачи масла и охлаждения, сообщает пресс-служба баварской марки.

Капот и крыша BMW M2 CS целиком сделаны из углеволокна. Специально разработанный дизайн капота увеличивает прижимную силу на переднюю ось и естественное охлаждение двигателя. За счет применения углеволокна вес капота удалось уменьшить почти вдвое. Карбоновая крыша сделала кузов более жестким и вместе с облегченным капотом снизила центр тяжести автомобиля.

Также из карбона выполнены передний сплиттер, «антикрыло» и диффузор, с помощью которых удалось заметно улучшить аэродинамику и увеличить прижимную силу. Как элемент дизайна, карбон украшает боковые зеркала и активно используется в отделке салона. Так, центральная панель стала вдвое легче за счет углеволокна.

Сиденья M спорт аналогичны установленным в BMW M4 CS и отделаны кожей алькантара и Мерино. Кузов BMW M2 CS окрашен цвет Синий Мизано металлик.

В базовой комплектации на BMW M2 CS установлены адаптивная M подвеска и тормоза M спорт. Подвеска работает в трех режимах – Comfort, Sport и трековом Sport+. Электроусилитель руля адаптируется к режимам работы подвески. По сравнению с версией BMW M2 Competition автомобиль получил тормозные диски бóльшего диаметра: передние – 400 мм, задние – 380 мм. Тормозные суппорты, окрашенные в насыщенный красный цвет, были модернизированы. Спереди установлены шестипоршневые фиксированные суппорты, сзади – четырехпоршневые.

BMW M2 CS стал первым автомобилем CS, где в базовой версии устанавливается механическая 6-ступенчатая коробка. Как опция, устанавливается роботизированная 7-ступенчатая коробка M DCT Drivelogic с двойным сцеплением, которая переключает передачи без разрыва потока мощности и крутящего момента. Система Drivelogic предлагает три варианта настройки: Efficient, Sport и Sport+. Переключение передач может быть автоматическим либо ручным. АВтомобиль также отличает по-спортивному настроенная система DSC (Dynamic Stability Control) и активный М дифференциал.

В качестве стандартного оснащения установлены 19-дюймовые разноширокие колеса с дисками Y-Spoke черного матового цвета (золотого матового – как опция) и шинами Michelin Pilot Sport Cup 2. Каждое переднее колесо весит всего 9 кг, заднее – менее 10 кг, за счет чего снижены неподрессоренные массы. В качестве бесплатной опции для тех, кто использует автомобиль в основном для городской езды, предлагаются шины Michelin Pilot Super Sport, которые лучше цепляются за мокрый асфальт.