Toyota Hiace получил в России новую топ-версию

Российские дилеры Toyota начали прием заказов на абсолютно новую VIP-версию минивэна Hiace. Топовая модификация с салоном повышенной комфортности впервые рассчитана на девять мест: водителя и восемь пассажиров, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор». Стоимость Hiace VIP составляет от 3 млн 675 тыс. рублей в комплектации «Элеганс» и от 3 млн 873 тыс. рублей в комплектации «Престиж Safety».

Hiace в 9-местном VIP-исполнении предлагается на российском рынке в версиях «Элеганс» и «Престиж Safety». Они отличаются от комплектации «Стандарт» более компактными габаритами, что облегчает маневрирование: длина кузова уменьшена на 615 мм (до 5300 мм), а колесная база укорочена на 650 мм (до 3210 мм). Премиальный экстерьер VIP-минивэна, выполненный в стилистике флагманских моделей Toyota, формируют менее массивный передний бампер с хромированным молдингом юбки, эффектная широкая решетка радиатора, хромированные декоративные элементы, легкосплавные 17-дюймовые колесные диски и светодиодная передняя и задняя оптика оригинального дизайна. Минивэн в VIP-исполнении доступен в четырех вариантах окраски – черном, белом перламутре, сером и серебристом металлике.

Что касается интерьера, козырек передней панели отделан искусственной кожей с прострочкой, центральная панель окрашена в черный глянцевый цвет, а более эргономичное место водителя отличается усовершенствованным сиденьем с более мягкой подушкой увеличенной толщины (также для переднего пассажира) и дополнительной регулировкой по высоте; регулировкой рулевой колонки по вылету; вместительной нишей для хранения в центральном тоннеле; мягкой отделкой дверей и подлокотников. На втором и третьем рядах устанавливаются просторные и комфортные капитанские кресла с индивидуальными регулировками, улучшенной боковой поддержкой, откидными подлокотниками и креплениями Isofix для детских кресел. Увеличенное расстояние между сиденьями облегчает посадку и высадку из автомобиля, сами сиденья легко трансформируются в лежачее положение, а сиденья четвертого ряда могут сдвигаться для увеличения пространства багажного отделения.

В комплектации «Престиж Safety» дополнительно предлагается кожаная обивка сидений черного или бежевого цвета. Среди элементов оснащения – независимый климат-контроль пассажирской части салона, амбиентная подсветка, четыре индивидуальные лампы освещения и шесть USB-портов, подсветка порога, ручки для удобства посадки и высадки, электропривод боковых дверей и электрический доводчик двери багажного отсека.

Оснащение новых версий Hiace также включает многофункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой, 4-дюймовый цветной дисплей на панели приборов, мультимедийную систему с 7-дюймовым дисплеем и функцией Bluetooth, однозонный климат-контроль, подогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, датчики света и дождя, автокорректор фар, передние стеклоподъемники с функцией «авто», зеpкала с электроприводом регулировки и складывания, передние и задние датчики парковки, камеру заднего вида с динамическими линиями разметки, датчики давления в шинах, функцию бесключевого доступа Smart Entry.

Минивэн в VIP-версии оснащен турбодизельным двигателем объемом 2,8 литра, развивающим мощность 150 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Для лучшей управляемости и плавности хода VIP-версия снабжена передней подвеской типа «Макферсон» со стабилизатором поперечной устойчивости и пружинной задней подвеской (вместо рессорной в комплектации «Стандарт»).

VIP-версия Hiace в комплектации «Престиж Safety» впервые в истории модели оснащается комплексом систем активной безопасности Toyota Safety Sense, в состав которого входят система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов (PCS), система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией возврата на полосу (LDA), система контроля и информирования об усталости водителя (SWS), система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) и система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA). Высокий уровень пассивной безопасности автомобиля обеспечивают высокопрочный кузов и семь подушек безопасности, включая две фронтальные, две боковые для первого ряда сидений, две шторки безопасности для всех рядов и коленную – для водителя.

Для управления Toyota Hiace в 9-местной VIP-версии, в отличие от стандартной 13-местной, достаточно обычных водительских прав категории B, что существенно расширяет аудиторию покупателей статусного минивэна. Как отмечается, VIP-версия подходит для частных клиентов в качестве большого семейного автомобиля для путешествий, а также для корпоративных автопарков компаний в сфере эксклюзивного туризма и гостеприимства, операторов крупнейших аэропортов в качестве VIP-шаттла и ведущих бизнес-структур для транспортного обслуживания топ-менеджмента.

Напомним, на российском рынке Toyota Hiace представлен с 2002 года, и за этот период автомобиль стал выбором почти семи тысяч клиентов.

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