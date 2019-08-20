Toyota представила новый роскошный минивэн GranAce для Японии

Компания Toyota в рамках Токийского автосалона в Токио представила новый бизнес-вэн для японского рынка Toyota GranAce. Он построен на базе модели HiAce и летом дебютировал в Таиланде, но под именем Majesty.

Как пишет портал Motor.ru, за основу Toyota GranAce взят HiAce нового поколения с длиной кузова 5,3 метра и высотой 1,97 метра. Отличия бизнес-вэна от обычного микроавтобуса сводятся к металлизированному декору экстерьера и богатой отделке салона высококачественной кожей и панелями «под дерево». По умолчанию в GranAce три ряда сидений на шесть мест, но за доплату можно установить четвертый ряд с двумя раздельными креслами.

На втором и третьем ряду установлены комфортабельные кресла, которые снабжены оттоманками и сдвижным механизмом, есть контурная фоновая подсветка. В стандартное оснащение также входят светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов, медиасистема Display Audio с поддержкой подключения смартфонов.

Под капотом Toyota GranAce установлен 2,8-литровый дизельный двигатель мощностью 163 л.с., который работает в паре с 6-диапазонным «автоматом».

Другой люксовый вэн Toyota – Alphard – в отличие от GranAce продается в России. Он оснащается мотором V6 3.5 мощностью 300 л.с. и 6-диапазонным «автоматом». Стоимость модели составляет от 4 млн 764 тыс. рублей. Обычный Toyota HiAce со 150-сильным дизелем в России оценен минимум в 3 млн 043 тыс. рублей.

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