Подведены первые итоги работы сервиса Hyundai Mobility

Компания Hyundai подвела первые итоги работы онлайн-приложения Hyundai Mobility. За неделю, прошедшую с момента запуска приложения 14 октября, более 10,5 тысяч человек скачали его себе на смартфоны. Из них более двух тысяч пользователей получили одобрение заявок, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ». Более 30 человек уже забрали автомобили по подписке в прошедшие выходные. Наибольшей популярностью среди четырех предложенных моделей пользуются Hyundai Santa Fe и Tucson.

В планах компании до конца текущего года запустить сервис в Санкт-Петербурге, а до середины следующего – предоставить возможность его использования жителям всех городов с населением более миллиона человек.

Напомним, приложение Hyundai Mobility можно скачать в Apple Store и Google Play. На старте проекта в приложении доступна к выбору подписка Freedom (от 1 месяца до года). Позже появятся варианты почасовой и посуточной подписки (City и Country).

Hyundai Mobility позволяет полностью дистанционно, без помощи сотрудников сервиса или менеджеров ДЦ, подать документы на одобрение заявки на подписку, узнать о наличии доступных авто в режиме реального времени, выбрать модель, комплектацию и цвет автомобиля, а также выбрать ближайший дилерский центр, в котором удобно забрать автомобиль, и оплатить подписку онлайн.

Подробная информация о подписке будет доступна на экране поездки в мобильном телефоне пользователя. Приложение оповестит о необходимости продлить период подписки или сдать автомобиль, оплатить штраф ГИБДД, пройти ТО или сменить резину. Каждому пользователю сервиса доступна опция дистанционного управления автомобилем (Mobikey).

Онлайн-подписку можно оформить на модели Creta, Tucson, Santa Fe (5- и 7-местная версии) и 8-местный H-1. Все автомобили будут представлены в топовых комплектациях. Все тарифы Freedom включают ежемесячный пробег 2500 км (30 тыс. км в год). К примеру, при подписке на 12 месяцев стоимость подписки Freedom на Santa Fe будет составлять от 45900 рублей в месяц, на Tucson – от 35900 рублей, на Creta – от 29900 рублей и H-1 – от 49900 рублей. В случае подписки на 12 месяцев клиент может выбрать оптимальный для себя пробег 1000 км в месяц (12 тыс. в год), уменьшив ежемесячный платеж. Кроме того, при подписке Freedom будет доступна услуга доставки и возврата автомобиля к клиенту и от него.

Подписка Hyundai Mobility предлагает застрахованный автомобиль (ОСАГО и каско без франшизы), полезные аксессуары (детское кресло, USB-зарядка и набор автомобилиста), комплект зимней резины, включая хранение и замену, а также автозапуск и другие функции удаленного управления автомобилем. В стоимость подписки включены регистрация автомобиля и транспортный налог, техническое обслуживание в официальной дилерской сети Hyundai, помощь на дорогах (РАТ). При этом подписка Hyundai Mobility предполагает отсутствие залогов и первоначальных взносов. География поездок – вся Россия.

Получить автомобиль по подписке будет возможно на территории официальных дилеров Hyundai. Места для парковок Hyundai Mobility будут обозначены специальной разметкой и световыми элементами. На начальном этапе проекта участвуют 12 московских дилерских центров Hyundai. В дальнейшем планируется предоставлять услуги Hyundai Mobility в рамках всей дилерской сети «Хендэ Мотор СНГ» в России.

Подробнее о перспективах сервисов по подписке на автомобили в России – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».