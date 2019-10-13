Вопрос эксперту: «Подписка на автомобиль – это выгода или переплата?»

Компании Volvo и Hyundai недавно запустили в России сервисы по долгосрочной аренде своих машин. В чем заключается выгода для автопроизводителей от запуска таких программ? Каковы преимущества и недостатки новой услуги для потребителей по сравнению с каршерингом или покупкой личного автомобиля? С этими вопросами мы обратились к автопроизводителям и дилерам.

Оксана Гецова, руководитель направления прямых продаж и трансформации бизнеса, Volvo Car Russia:

- Сервис Volvo Car Drive начал работу 3 июня и уже успел превзойти наши ожидания. За несколько месяцев работы сервиса мы успели реализовать весь объем автомобилей, предназначенный до конца года. Мы приходим к выводу, что российский рынок готов к такому продукту, как подписка на автомобиль.

Сегодня Volvo Car Drive представляет собой экспериментальный проект. В связи с рядом ограничений его целевая аудитория – это жители Москвы и Подмосковья с высоким уровнем достатка, которые превыше всего ценят быстроту и удобство в вопросах пользования продуктами и сервисами.

Volvo Car Drive – золотая середина между покупкой и каршерингом, которая, по сути, решает проблемы этих двух способов пользования автомобилем. В случае с Volvo Car Drive клиент избавлен от забот, связанных с покупкой, обслуживанием и последующей перепродажей автомобиля. Подписчик Volvo Car Drive получает в пользование сроком на 1 год совершенно новый автомобиль Volvo, который уже зарегистрирован в ГИБДД (имеет госномера) и застрахован по ОСАГО и КАСКО. В подписку также входят дополнительные услуги: регулярное техобслуживание, сезонная замена колес и их хранение, сервис Pick Up & Delivery, помощь на дорогах Volvo Assistance, обработка и автоматическое списание штрафов за нарушение ПДД, а также выделенная служба поддержки клиентов.

В отличии от каршеринга автомобиль по подписке Volvo Car Drive можно постоянно использовать как личный – например, оставлять в нем вещи. Автомобиль по подписке всегда там, где ты его оставил, и в этом смысле подписка значительно удобнее каршеринга.

В первый год работы сервиса по подписке Volvo Car Drive будут доступны автомобили Volvo XC60 в топовой комплектации Inscription с бензиновым двигателем Т5 мощностью 249 л.с. Volvo XC60 – это бестселлер шведской марки в России и мире, самый популярный и востребованный на сегодня автомобиль в линейке. Количество доступных по подписке автомобилей ограничено в связи с тем, что проект экспериментальный. Если спрос на сервис подписки превзойдет наши ожидания, в дальнейшем число автомобилей, доступных по подписке, может быть увеличено.

Мы позиционируем Volvo Car Drive как продукт для городского пользования. Москва, являясь самым крупным регионом с точки зрения объемов реализации, идеально подходит для проведения пилотного запуска продукта. В программе участвует большинство дилеров Volvo Cars в Москве и Московской области.

На данный момент мы не можем прокомментировать перспективу развития сервиса на российском рынке и поделиться конкретными планами по его расширению.

Алексей Ермилов, директор по маркетингу, ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Программы долгосрочной аренды выгодны как арендодателю, поскольку в договорные отношения аренды включаются всевозможные дополнительные услуги, такие как сервисное обслуживание, регистрация в ГИБДД, так и арендатору – отсутствие затрат, связанных с покупкой, обслуживанием и перепродажей автомобиля, возможность использовать арендованный автомобиль как личный – оставлять вещи, перевозить детей. Другие автопроизводители не озвучивали планы запуска сервисов по долгосрочной аренде авто, однако, скорее всего, это лишь вопрос времени.

Между тем, пока долгосрочная аренда автомобилей набирает обороты, каршеринг остается более привлекательным способом решить проблему с транспортом, однако даже он проигрывает по сравнению с личным автомобилем. Авто в аренду удобно, когда нужно подменить личный автомобиль на время длительного ремонта или в ситуациях, к примеру, когда старое авто продано, а новое еще не приобретено. Также это отличный способ взять планирующийся к покупке автомобиль в аренду и протестировать его, выявить достоинства и недостатки при аренде.

Целевой аудиторией потребителей, использующих долгосрочную аренду, являются мужчины и женщины 35 – 50 лет со средним достатком и достатком выше среднего, так как пока стоимость годовой подписки достаточно высока. На стоимость годовой подписки напрямую влияет рост спроса. Как только данную услугу будут предлагать большее количество автопроизводителей, соответственно, у потребителя будет выбор, и стоимость долгосрочной аренды станет одним из важнейших критериев выбора.

Пилотные проекты по долгосрочной аренде автомобилей на данный момент доступны только москвичам и жителям области, так как столица считается наиболее загруженным мегаполисом, где услуга автомобиля в прокат или аренду пользуется большим спросом. Перспективны для внедрения и другие города-миллионники – Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Пермь, Краснодар. Развитие географии услуги зависит от уровня доходов населения каждого региона, поэтому, на мой взгляд, шансы попасть в список избранных есть у Ямало-Ненецкого, Чукотского и Ханты-Мансийского автономных округов.

В странах Европы долгосрочная аренда автомобиля не в новинку. Кроме того, срок договора, как и ассортимент марок, моделей и классов достаточно широк – от 2 месяцев до двух лет, от эконом- до премиум-класса. Рынок долгосрочной аренды автомобилей в России до сих пор имеет большой потенциал развития, однако ограниченность предложения, низкая информированность о данной услуге и отсутствие общей культуры проката являются основными сдерживающими факторами. Низкая конкуренция и невысокий спрос позволяют арендодателям удерживать достаточно высокие тарифы, что не дает возможности гражданам с низким уровнем дохода воспользоваться услугой.

Павел Червяков, руководитель отдела продаж, «АВИЛОН. Volvo»:

- Для многих из нас не секрет, что потребительское поведение меняется, клиентов начинает интересовать более быстрый и удобный способ искать и приобретать нужные им товары или услуги. Многие уже не готовы тратить большое количество времени и сил на поиск даже дорогостоящих объектов потребления. Важность владения начинает уступать удобству. Владеть становится уже не так важно. Главное – быстро, удобно и по прозрачной цене получить то, что клиенту нужно в данный момент. Многие товары превращаются в сервисы, которые потребителю удобно приобрести. Запуск программ по подписке автомобилей является ответом на поведение потребителей в автомобильной отрасли. Это попытка соответствовать меняющимся ожиданиям клиента. В то же время подписка на авто позволяет концернам рекламировать и продвигать новые модели напрямую, а также получать актуальную обратную связь.

Каршеринг и долгосрочную подписку на автомобиль сравнивать не совсем правильно, поскольку автомобиль решает немного разные задачи для клиента. Подписываясь на машину, клиент приобретает свободу передвижения на автомобиле, к которому, кроме него, никто не имеет доступ. И это происходит достаточно быстро и без особых хлопот.

Более корректным будет сравнение сервиса по подписке с приобретением личного автомобиля. Так, автомобиль по подписке намного проще получить в пользование по сравнению с приобретением личного авто. Через цифровой канал можно подписаться на автомобиль, использовать его как собственный, не заботясь о постановке на учет, сервисном обслуживании, страховании, ремонте, хранении и замене резины и многом другом. Все заботы об автомобиле лежат на автопроизводителе и дилерах. Если пересчитать, то это может быть в некоторых случаях для клиента выгоднее, чем покупка собственного автомобиля, если полностью оценить все затраты, включая проценты по кредиту, например. После окончания срока подписки клиенту просто нужно отдать автомобиль дилеру и не думать о том, как, кому и за сколько его продавать. При покупке же личного автомобиля, клиенту придется потратить значительное количество времени и сил, чтобы подобрать и сам автомобиль, и выгодные сопутствующие кредитные и страховые предложения, разобраться с необходимым перечнем запасных частей, хотя бы для ТО, и так далее.

Целевой аудиторией продуктов по подписке являются динамичные жители мегаполисов в возрасте 35 – 40 лет, ценящие свое время, которого всегда недостаточно в ритме большого города. Они уже приняли для себя новые парадигмы цифрового потребления, и факт владения для них уже не так важен. На первой волне пилотного проекта мы увидели среди клиентов много представителей IT-сектора и сотрудников высокотехнологичных компаний из ряда отраслей, хотя, конечно, это не 100% клиентов.

Все проекты долгосрочной аренды авто, которые вышли на российский рынок в этом году, являются пилотными. Они призваны оценить потенциальный спрос, возможные риски и итоговый финансовый результат данной формы бизнеса. Сервис долгосрочной аренды составляет совершенно незначительную долю в общем объеме продаж новых авто, поэтому ожидать какого-то снижения стоимости услуги в ближайшие два года не стоит. Пока спрос будет существенно превышать предложение. Если же говорить о появлении новых, более доступных моделей, то стоимость ежемесячной оплаты может сократиться на 10 – 20%.

На сегодняшний день сервисы по подписке на автомобили доступны только в столичном регионе. Москва является самым большим рынком: здесь сосредоточен максимальный спрос и самый активный ритм жизни. Как я говорил ранее, это пилотный проект, и запускать его на ограниченной выборке всегда проще, чем сразу выходить с полномасштабной федеральной программой. В перспективе данная услуга будет интересна в крупнейших городах нашей страны – прежде всего, в Санкт-Петербурге, за которым последуют города с населением от 1 млн человек. В малочисленных регионах данная программа не будет иметь успеха, так как доходы населения там значительно ниже, и ментально люди не готовы к таким проектам.

Тем не менее, перспективы у данного направления огромные. Многое будет зависеть от финансового благосостояния граждан и кредитной политики банков. Уверен, такая форма владения в ближайшие 5 лет сможет составить до 15% от проданных авто.