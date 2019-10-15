НАМИ зарегистрировал названия новых моделей Aurus

ФГУП НАМИ зарегистрировал как товарные знаки наименования Komendant и Arsenal. Свидетельства на имена институт получил недавно - в августе 2019 года,информация об этом содержится в базе Роспатента, сообщает "Российская газета".

Напомним, что оба названия будут использоваться в модельной линейке автомобилей Aurus, созданных в рамках проекта Единая модульная платформа (ЕМП). "Арсеналом" называется минивэн ЕМП-4125, "Комендантом" - внедорожник ЕМП-4124. НАМИ - разработчик и производитель автомобилей Aurus. Слово Senat, которым именуются первенцы линейки Aurus - седан и лимузин, - зарегистрировано как товарный знак еще в 2017 году. Все три имени происходят от названий башен московского Кремля.

Между тем, единственной не показанной широкой публике моделью Aurus остается внедорожник Komendant. Впрочем, фото этого автомобиля в недособранном виде публиковались в конце апреля пресс-службой Минпромторга РФ. Ожидается, что Komendant пойдет в производство в 2021 году. По агрегатной части Komendant будет полностью повторять седан Senat - 4,4-литровый бензиновый V8 мощностью 598 л.с., 9-ступенчатая автоматическая коробка передач, встроенный между ними электромотор и полный привод. Шасси имеет несколько настроек движения, включая Auto, Sport, Comfort и Allroad. Впрочем, такая же "шайба" с режимами есть и у Senat. Степень унификации ходовой части между седаном и внедорожником ради снижения себестоимости составляет 100%. По этой же причине на всех Aurus сделан высокий дорожный просвет - 200 мм.

Как сообщал ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, начиная с 2021 года планируется производить более 500 российских автомобилей представительского класса Aurus в год. По итогам 2019 года ФГУП НАМИ планирует произвести 150 автомобилей Aurus, в 2020 году - 180 машин.

Всего, начиная с февраля 2018 года, на автомобили Aurus поступило более 600 предзаказов. Стоимость автомобиля в базовой комплектации составит 18 млн рублей. Aurus - первый российский бренд автомобилей премиум-класса. Планируется, что всего под этой маркой выпустят четыре модели: лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

В настоящее время ФГУП "НАМИ" занимается производством автомобилей Aurus на базе собственных мощностей, расположенных в Москве. При этом объемы ограничены, так как производство организовано по типу современной мануфактуры, вручную, по индивидуальным меркам и с высочайшим качеством. В бизнес-планы компании "Аурус" входит разработка и создание дополнительных производственных мощностей совместно с индустриальным партнером "Соллерс". Предполагается реализация этого проекта с 2021 года на новом автомобильном заводе в Татарстане, что позволит увеличить серийное производство всех моделей Aurus до 5 тыс. автомобилей в год при односменном режиме работы.

Подробнее о целевой аудитории Aurus Senat и рыночных перспективах новой модели на российском рынке - читайте в нашей рубрике "Вопрос эксперту".