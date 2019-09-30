Новый Audi Q3 представлен в России

Компания Audi представила в России компактный кроссовер Audi Q3 второго поколения. Российская премьера новинки прошла в Москве в специальном стилизованном под цирк пространстве, сообщает пресс-служба марки с четырьмя кольцами.

Напомним, новый Audi Q3 уже доступен для заказов у российских дилеров. Новинка предлагается в четырех линиях оснащения – стандартная, Advance, Design и Sport – по цене от 2 млн 253 тыс. рублей. Первые автомобили специальной ограниченной серии «Start Edition» появятся в шоу-румах дилерских центров Audi в октябре 2019 года.

По сравнению с предшественником новый Audi Q3 вырос практически по всем направлениям. Его длина составляет 4484 мм, ширина – 1849 мм (без зеркал), высота – 1616 мм. Благодаря колесной базе, увеличившейся на 77 мм, задние сиденья сдвигаются вперед и назад в диапазоне 150 мм. Наклон спинок, складывающихся в соотношении 40:20:40, можно также отрегулировать. В зависимости от положения задних сидений объем багажного отделения варьируется от 530 до 1525 л.

В стандартную комплектацию нового Audi Q3 входит цифровая приборная панель с 10,25-дюймовым экраном, управление которой осуществляется с помощью многофункционального рулевого колеса. При заказе информационно-развлекательной системы MMI Navigation plus автомобиль оснащается виртуальной приборной панелью Audi virtual cockpit plus. В состав системы также входит сенсорный дисплей с диагональю 10,1 дюйма. Интуитивно понятную digital-концепцию управления с плоской структурой меню дополняет система голосового управления, способная распознавать естественную речь и понимать команды.

Что касается ассистирующих систем, для нового Audi Q3 предлагаются система Audi presense basic, парковочный автопилот, адаптивный круиз-контроль, ассистент сохранения полосы движения Audi lane assist и др.

На российском рынке новый Audi Q3 будет предлагаться с двумя бензиновыми двигателями – 1.4 TFSI версии Audi Q3 35 TFSI (150 л. с.) в сочетании с 6-ступенчатой коробкой передач S tronic и 2.0 TFSI версии Audi Q3 40 TFSI quattro (180 л.с.) в сочетании с 7-ступенчатой коробкой передач S tronic и полным приводом quattro. На момент старта приема заказов модель будет доступна с двигателем 1.4 TFSI, в феврале 2020-го предложение пополнится версией 2.0 TFSI стоимостью от 2 млн 562 тыс. рублей.

Специальная серия автомобилей «Start Edition», приуроченная к старту продаж в России, представлена двумя новыми яркими цветами – оранжевым (Pulse Orange)и синим (Turbo Blue) с оригинальными элементами оформления экстерьера и интерьера. Автомобили предлагаются в двух линиях оснащения Design и Sport с расширенным списком базового оборудования, среди которого: климат-контроль, мультифункциональный руль с обогревом, парковочный ассистент с датчиками сзади, цифровая приборная панель Audi Virtual cockpit, пакет отделки Alcantara, мульти-контурное освещение салона и др. Новый Audi Q3 специальной серии доступен по цене от 2 млн 490 тыс. рублей, количество автомобилей ограничено.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».