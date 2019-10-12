ТОП-10 автомобилей с пробегом в Москве

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за период с января по сентябрь текущего года объем рынка легковых машин в Москве составил 190,5 тыс. единиц.

За это время жители российской столицы чаще всего покупали подержанные автомобили Ford Focus, объем вторичного рынка которых составил 6 тыс. штук. На втором месте расположился Hyundai Solaris с результатом в 4,9 тыс. перепроданных экземпляров. Замкнул тройку лидеров вторичного рынка Москвы лифтбек Skoda Octavia с показателем 4,5 тыс. единиц.

Далее в рейтинге следуют KIA Rio (4,3 тыс. шт.) и Toyota Camry (3,4 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-10 популярных автомобилей с пробегом в Москве по итогам 9 месяцев 2018 года попали: Volkswagen Polo (2,9 тыс. шт.), Opel Astra (2,7 тыс. шт.), Mercedes-Benz E-Class (2,6 тыс. шт.), BMW 3-Series (2,6 тыс. шт.) и KIA Ceed (2,5 шт.).

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