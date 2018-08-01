Представлены «заряженные» кроссоверы BMW X5 M и X6 M нового поколения

Компания BMW представила самые мощные версии кроссоверов BMW X5 и BMW X6 нового поколения. Как и прежде, автомобили оснащаются бензиновыми моторами V8 4.4 с двойным турбонаддувом, но отдача силового агрегата выросла.

У кроссоверов предыдущего поколения двигатель развивал 575 л.с., а на новых машинах – 600 л.с. в стандартном исполнении и 625 л.с. у версии Competition, пишет портал Wroom.ru. В результате автомобиль может разогнаться до сотни за 3,9 секунды, версия Competition еще на одну десятую быстрее.

Внешне BMW X5 M и BMW X6 M отличаются от обычных версий кроссовера бамперами с увеличенными воздухозаборниками для улучшения охлаждения подкапотного пространства, спойлером на крышке багажника и новыми зеркалами заднего вида. В салоне черные спортивные сиденья с отделкой Vernasca и спортивный кожаный M руль.

Также M-кроссоверы получили усиленный кузов, адаптивную подвеску с новыми настройками, 21-дюймовые колесные диски, а за доплату будут предлагаться углерод-керамические тормоза. У всех версий – 8-ступенчатый «автомат» и полноприводная трансмиссия с активным задним дифференциалом.

Продажи новых кроссоверов начнутся весной следующего года, российские цены пока не объявлены. Сейчас у дилеров еще можно найти BMW X6 M предыдущего поколения, цены на который начинаются с отметки 7 млн 940 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2019 года российские дилеры BMW в августе реализовали 26690 автомобилей, что тоже на 17% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В результате BMW сохраняет лидерство в премиальном сегменте российского рынка.

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