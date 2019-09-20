Porsche привезет в Россию юбилейную спецверсию Panamera

Компания Porsche в честь 10-летнего юбилея Panamera выпустила специальную версию этой модели. В России юбилейная спецсерия предлагается для моделей Panamera, Panamera 4 и Panamera 4 E-Hybrid.

Как сообщает пресс-служба Porsche, модели Panamera «10 Years Edition» получили расширенную базовую комплектацию, в которую входят светодиодные матричные фары с системой PDLS Plus, система помощи при перестроении и система контроля полосы движения, включая функцию распознавания дорожных знаков, система помощи при парковке с камерой заднего вида, панорамная крыша, тонированные стекла Privacy, комфортные сиденья с 14-позиционной регулировкой, обогревом и гербом Porsche на подголовниках, доводчики дверей, цифровое радио и аудиосистема объемного звучания Bose Surround Sound.

Кроме того, модели Panamera10 оснащены адаптивной трехкамерной пневмоподвеской с системой регулировки жесткости амортизаторов Porsche Active Suspension Management (PASM) и усилителем рулевого управления Plus, включенными в базовую комплектацию. Гибридные модели Panamera «10 Years Edition» комплектуются бортовым зарядным устройством, рассчитанным на зарядную мощность 7,2 кВт вместо стандартных 3,6 кВт.

Новый Panamera «10 Years Edition» отличают новые 21-дюймовые колесные диски Panamera Sport Design цвета White Gold Metallic с блеском и надпись «Panamera10» на передних дверях, также выполненная в цвете White Gold Metallic. Кроме того, внутри автомобиля на панели со стороны переднего пассажира и на накладках порогов нанесен юбилейный логотип. Салон имеет частичную кожаную отделку черного цвета и декоративную строчку цвета White Gold.

Panamera 4 «10 Years Edition» с 3,0-литровым двигателем битурбо мощностью 330 л.с. уже доступен для заказа у российских дилеров по цене от 8 млн 023 тыс. рублей. Стоимость Panamera 4 E-Hybrid «10 Years Edition» начинается от 9 млн 047 тыс. рублей. Суммарная мощность гибридного привода, состоящего из 2,9-литрового бензинового двигателя битурбо и электромотора 136 л.с., составляет 462 л.с. Стоимость Panamera «10 Years Edition» начинается от 7 млн 749 тыс. рублей.

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