КАМАЗ начал разработку беспилотного грузовика без кабины

КАМАЗ разрабатывает беспилотный грузовик без кабины, сообщил руководитель проекта "Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства КАМАЗ" Ханс Петер Мозер.

"Мы приближаемся к созданию нового поколения грузовиков с электронной архитектурой, которая подготовлена к работе технологии автономного вождения", - сказал рассказал газете "Коммерсант", отметив, что новый грузовик будет управляться без участия водителя.

По его словам, в России возможность монетизации автономного транспорта пока существует лишь на закрытых территориях, а не на дорогах общего пользования, тогда как в Европе грузовики-беспилотники уже тестируются. Мозер пояснил, что ежедневно грузовики перемещаются из Германии в Италию в составе колонны, и водитель выполняет свои привычные функции только в первом автомобиле. "Второй (грузовик - ред.) - без водителя, он только сидит за рулем и ничего не делает", - сказал Мозер.

Ранее КАМАЗ сообщал об участии в проектах, связанных с развитием беспилотного автотранспорта. Компания, в частности, презентовала прототип беспилотного пассажирского электробуса, заявляла о планах заняться совместной разработкой беспилотных комбайнов в "Ростсельмашем", пишет агентство "Интерфакс".

По данным рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты НТИ (научно-технологическая инициатива) "Автонет", темой эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования активно занимаются около 30 компаний. Помимо КАМАЗа это "Яндекс", НАМИ, "Волгабас" и другие.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Scania представила инновационный концепт – полностью автономный грузовой автомобиль Scania AXL без кабины, созданный для эксплуатации на шахтах и крупных закрытых строительных площадках. Применение такой модели позволяет упорядочить процесс перевозки грузов, модель экономична и снижает неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Традиционную кабину для водителя заменяет специальный интеллектуальный передний модуль, в который интегрированы различные системы управления (камеры, радары, лидары и GPS-приемники). В результате автономные операции в шахтах грузовик выполняет, получая задания от цифровой логистической системы.

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