Scania представила концептуальный беспилотный автомобиль без кабины

Компания Scania представила инновационное концептуальное транспортное средство – полностью автономный грузовой автомобиль Scania AXL без кабины. В основу дизайна этой концепции положен уже доказавший свою эффективность модульный принцип, которому следуют инженеры Scania при разработке техники и внедрении инноваций, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Концептуальный беспилотный автомобиль Scania AXL создан для эксплуатации на шахтах и крупных закрытых строительных площадках, оптимальных для использования полностью автономного транспорта. Как отмечается, применение такой модели позволяет упорядочить процесс перевозки грузов, повышает экономичность предприятия и снижает неблагоприятное воздействие на окружающую среду. В конструкции Scania AXL отсутствует традиционная кабина для водителя, ее заменяет специальный интеллектуальный передний модуль.

При разработке беспилотных транспортных средств принципиально важен выбор программного обеспечения, и модель Scania AXL работает под контролем интеллектуальной среды, в которую интегрированы различные системы управления (камеры, радары, лидары и GPS-приемники). Например, автономные операции в шахтах грузовик выполняет, получая задания от цифровой логистической системы.

Двигатель внутреннего сгорания Scania AXL работает преимущественно на возобновляемом биотопливе, что позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. По своим техническим характеристикам и особенностям дизайна модель оптимально соответствуют тяжелым условиям работы в строительной и горнодобывающей отраслях.

«Клиенты Scania уже используют беспилотную грузовую технику, однако до сих пор в автомобилях было предусмотрено место для водителя, чтобы при необходимости он мог вмешаться в процесс работы. Scania AXL – это кардинально новое решение, так как автомобиль не имеет кабины», – отмечает глава отдела исследований и разработок Scania Клэйс Эриксон.

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