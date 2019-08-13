Volkswagen раскрыл первые подробности о новой Jetta для России

Компания Volkswagen раскрыла первые подробности о седане Jetta для российского рынка. Модель будет предлагаться в трех вариантах исполнения: Origin, Respect и Status. Каждую из модификаций возможно будет дополнить пакетом с расширенным перечнем оборудования, а также рядом отдельных опций, сообщает пресс-служба Volkswagen.

Новая Jetta построена на модульной платформе с поперечным расположением двигателя (MQB) и будет предлагаться в России с двумя вариантами двигателей. Так, 110-сильный мотор сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач или 6-ступенчатым «автоматом» Двигатель мощностью 150 л.с. предлагается в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Дизайн Jetta полностью обновлен, уже в базе автомобиль оснащается легкосплавными дисками диаметром 16 или 17 дюймов, в зависимости от модификации. Светодиодные фары, а также светодиодные задние фонари также входят в перечень базового оборудования. Дополнительно автомобиль может быть оснащен панорамной крышей.

Широкий набор функционального оборудования включает цифровую приборную панель Active Info Display, атмосферную подсветку 10 цветов, навигационную систему Discover Media с 8-дюймовым экраном, подогрев руля и задних сидений, а также систему бесключевого доступа и запуска двигателя Kessy. Объем багажника новой Jetta составляет 510 литров.

Напомним, седан Volkswagen Jetta предыдущего поколения выпускался для российского рынка на мощностях Горьковского автозавода. В апреле прошлого года его производство было завершено в связи с предстоящей сменой поколений этой модели.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2019 года российские дилеры Volkswagen реализовали 66626 автомобилей, что на 2% больше по сравнению с прошлым годом. Бестселлером марки на российском рынке остается седан Polo – на этой модели остановил свой выбор 37028 покупателей (-2%). На втором месте по популярности идет кроссовер Tiguan, чьи продажи выросли на 10% и составили 22439 автомобилей.