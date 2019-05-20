Lifan X70 в октябре вернется на российский рынок

Кроссовер Lifan X70 с октября снова будет представлен в модельной линейке марки в России. Судя по всему, автомобили уже появляются у дилеров. Некоторые из них даже дают объявления о продажах, другие пока осторожно принимают предзаказы, сообщает портал «Китайские автомобили».

Напомним, продажи Lifan X70 на российском рынке были приостановлены в мае. Причиной стало отсутствие автомобилей этой модели не только у дистрибьютора, но и у большинства дилеров в связи с прекращением производства Lifan на черкесском заводе «Дервейс». При этом компания не могла ввозить импортные Lifan X70, поскольку их было необходимо сертифицировать.

Как сообщили «Китайским автомобилям» в российском офисе марки Lifan, теперь автомобили Lifan X70 будут ввозиться из Китая, и доберутся они до официальных дилеров уже в октябре.

Что касается цен, то они с учетом логистики должны вырасти. Однако в Lifan сообщили, что прайс-лист на Lifan X70 будет объявлен дополнительно. Ранее стоимость автомобиля составляла от 829 тыс. 900 рублей до 1 млн 089 тыс. 900 рублей. Переднеприводный кроссовер Lifan X70 оснащается 2-литровым двигателем, развивающим мощность 136 л.с. и максимальный крутящий момент 178 Нм. В паре с ним работает либо 5-ступенчатая «механика», либо вариатор.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2019 года российские дилеры Lifan реализовали 3238 автомобилей, что на 67% ниже результата годичной давности. Возвращение кроссовера Х70, самой популярной модели Lifan в нашей стране, может помочь компании удержаться от дальнейшего падения.

Как сообщалось ранее, компания Lifan рассматривает возможность расширения модельного ряда в России. До нашего рынка вскоре могут добраться два 7-местных автомобиля – большой кроссовер X80 и минивэн M7.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».