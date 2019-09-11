Chery привезет в Россию рестайлинговый Tiggo 2

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Chery привезет в Россию рестайлинговый Tiggo 2

Обзор автомобильного рынка России
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Компания Chery в 2020 году привезет в Россию рестайлинговый компактный кроссовер Tiggo 2. Между тем, у российских дилеров заканчиваются запасы автомобилей Tiggo 2, и до рестайлинга эта модель в нашу страну поставляться больше не будет.

«В следующем году ожидается обновление модели. До этого момента фокус на продажах будет на кроссоверах Tiggo 7 и Tiggo 4», – сообщила порталу «Китайские автомобили» руководитель пресс-службы «Чери Автомобили Рус» Евгения Никитена-Кацарская.

Напомним, продажи переднеприводного кроссовера Chery Tiggo 2 стартовали на российском рынке в апреле 2017 года. Под капотом автомобиля установлен безальтернативный 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 106 л.с., который предлагается в паре как с механической, так и автоматической трансмиссией. Цены на Chery Tiggo 2 составляют от 673 тысяч до 849 тыс. 900 рублей. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», это самый дешевый китайский автомобиль в России на сегодняшний день.

В максимальном оснащении Chery Tiggo 2 имеет хромированные 16-дюймовые диски из алюминиевого сплава, парктроники и камеру заднего вида,  антиблокировочную систему тормозов (ABS), электронную систему распределения тормозных усилий (EBD), cистему контроля давления и температуры в шинах (TPMS), подушки безопасности водителя и переднего пассажира, круиз-контроль, кондиционер, электростеклоподъемники, обогрев передних сидений, а также инновационную мультимедийную систему Cloudrive и др.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки китайские автомобили chery chery tiggo 2

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