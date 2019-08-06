Audi снизила цены сразу на три модели

сегодня, 15:10 282 0

Audi снизила цены сразу на три модели

На фоне общего сокращения российского рынка новых автомобилей некоторым компаниям приходится пересматривать свою ценовую политику, снижая цены на свои модели. К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» в результате мониторинга цен на новые автомобили, предлагаемые на российском рынке.

Так, сразу три модели немецкого премиального бренда Audi стали доступнее для российских покупателей. Купе Audi А5 подешевел на 120 тыс. руб., хэтчбек А7 Sportback – на 150 тыс. руб., а кроссовер Q5 – на рекордные 150 - 461 тыс. руб.

О том, какими будут новые ценовые диапазоны для этих моделей, можно узнать на сайте «Цена Авто». 

 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены audi audi a5 audi a7 audi q5

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