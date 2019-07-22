В августе авторынок Украины вырос на 19%

Украинский авторынок растет уже седьмой месяц подряд. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей на Украине составил 8 519 единиц, что на 19,3% больше по сравнению с августом 2018-го.

Лидерство среди марок на этом рынке удерживает французский Renault. В последний месяц лета украинцы приобрели 1 486 автомобилей этого бренда, что на 38% больше, чем в прошлом году. Следом идет японская Toyota, объем продаж которой увеличился на 27% и достиг 1 186 экземпляров. На третье место поднялась корейская KIA с результатом 821 проданный автомобиль, что на 74% выше июльского показателя. Замыкают пятерку самых продаваемых марок Skoda и Nissan. Их реализация в августе составила соответственно 595 шт. (+48%) и 493 шт. (+0,8%).

В модельной структуре первую строчку рейтинга по-прежнему занимает кроссовер KIA Sportage. В прошлом месяце этот автомобиль разошелся тиражом 713 экземпляров, что вдвое (+112%) превосходит прошлогодние показатели. Далее в рейтинге следуют сразу три модели Renault – Duster (448 шт., +32%), Logan (427 шт., +81%) и Sandero (403 шт., +55%). А вот на пятой строчке в августе оказался кроссовер Toyota RAV4 с результатом 398 единиц (+82%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», украинский авторынок растет уже седьмой месяц подряд и по итогам января – августа 2019 года также демонстрирует положительную динамику. Так, за указанный период его объем достиг 56,1 тыс. единиц – на 10% больше, чем за 8 месяцев прошлого года.

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