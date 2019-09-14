В первой половине сентября 4 бренда изменили цены на автомобили

сегодня, 13:36 1100 0

В первой половине сентября 4 бренда изменили цены на автомобили

Мониторинг цен на новые автомобили
Все ежемесячные обзоры

Мониторинг цен на новые автомобили в России, проводимый экспертами сайта «Цена Авто», показал, что в первой половине* сентября изменения цен произошли только у четырех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке.

Так, во всех комплектациях подорожали малолитражный корейский хэтчбек KIA Picanto и полноразмерный японский премиальный кроссовер Infiniti QX80. В первом случае прибавка составила 10 тыс. руб. (+1,0 – 1,5%), во втором – от 100 до 150 тыс. руб. (2,1 – 3,1%). А вот у китайского кроссовера Geely Emgrand X7 на 35 тыс. руб. (2,7%) стала дороже только одна комплектация.  

Также только в одной комплектации изменились цены у японского кроссовера RAV4. Зато здесь отмечалось снижение стоимости сразу на 80 тыс. руб. (3,7%). 

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры». 

* За период с 1 по 15 сентября 2019 года

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили обзор рынка автомобилей цены geely geely emgrand x7 infiniti infiniti qx80 kia kia picanto toyota toyota rav4

Новости на тему

Toyota RAV4 в августе стал бестселлером марки в России

14 сентября 2019

Все новости

Статьи на тему

Автомобиль не вино, но с годами может и дорожать («Автостат»)

22 июля 2019

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 автомобилей с автоматической трансмиссией на рынке РФ

8 августа 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью