Самым доступным китайским автомобилем в РФ является Chery Tiggo 2

сегодня, 11:15 2877 0

Chery Tiggo 2

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На основе данных мониторинга цен* cпециалисты сайта «Цена Авто» выяснили, что самую низкую стоимость среди всех автомобилей китайских марок, официально представленных в России, имеет компактный кроссовер Chery Tiggo 2.

Сегодня цена этой модели в стартовой комплектации Basic составляет 673 тыс. руб. За эти деньги покупатель получит переднеприводный автомобиль с бензиновым двигателем 1,5 л (106 л.с.) и механической трансмиссией.

О том, какие еще легковые автомобили китайских марок, вошли в ТОП-5 наиболее доступных на российском рынке, можно узнать здесь

* Указаны рекомендованные розничные цены по состоянию на 11 сентября 2019 года без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены китайские автомобили chery chery tiggo 2

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