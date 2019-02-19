Самым доступным китайским автомобилем в РФ является Chery Tiggo 2

На основе данных мониторинга цен* cпециалисты сайта «Цена Авто» выяснили, что самую низкую стоимость среди всех автомобилей китайских марок, официально представленных в России, имеет компактный кроссовер Chery Tiggo 2.

Сегодня цена этой модели в стартовой комплектации Basic составляет 673 тыс. руб. За эти деньги покупатель получит переднеприводный автомобиль с бензиновым двигателем 1,5 л (106 л.с.) и механической трансмиссией.

О том, какие еще легковые автомобили китайских марок, вошли в ТОП-5 наиболее доступных на российском рынке, можно узнать здесь.

* Указаны рекомендованные розничные цены по состоянию на 11 сентября 2019 года без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.