В августе литовский рынок вырос на 14%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Литве по итогам августа составили 4054 единицы, что на 14% выше показателя годичной давности. Такие предварительные данные сообщает портал AutoTyrimai, ссылаясь на исходные цифры, предоставленные Государственным предприятием «Регитра». При этом рынок легковых автомобилей рос менее активно (+12% до 3688 шт.), чем LCV (+45% до 366 шт.).

В тройку марок-лидеров на литовском рынке новых автомобилей в августе вошли: Fiat, реализовавший 859 автомобилей, Jeep (701 шт.), Volkswagen (457 шт.). Среди премиальных брендов лидирует BMW, зарегистрированный в количестве 62 экземпляра.

В модельном рейтинге на рынке новых легковых автомобилей - на первом месте Fiat 500 (671 шт.), на рынке новых LCV самым популярным был Fiat Doblo (86 единиц). В целом за 8 месяцев 2019 года в Литве было зарегистрировано 34,1 тыс. новых автомобилей, что на 39% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года (24,5 тыс. шт.).

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