Bugatti отказалась выпускать штучные гиперкары по индивидуальным проектам

Компания Bugatti не намерена больше выпускать штучные гиперкары, разработанные по индивидуальным заказам отдельных клиентов. В дальнейшем модели будут создаваться только по проектам дизайнеров производителя. Об этом изданию Autocar заявил глава отдела эксклюзивных проектов французской марки Пьер Роммельфангер.

После дебюта гиперкара Centodieci, которых будет выпущено всего 10 экземпляров, Роммельфангер отметил, что новинка была построена для коллекционеров, но не коллекционерами, и от такой тактики компания отказываться не собирается.

Представители Bugatti регулярно ездят на все важные автомобильные мероприятия, чтобы лично пообщаться с клиентами и услышать их мнение касательно новинок или их личных машин, пишет портал Motor.ru. Эти разговоры часто вдохновляют команду на новые разработки, но при этом, подчеркнул Роммельфангер, именно компания должна решать, какой автомобиль строить и каким он должен быть.

Гиперкар Centodieci был представлен в середине августа. Автомобиль, вдохновленный моделью EB110 SS 1992 года выпуска, выпустят сверхмалым тиражом. Базовая цена – 8 млн евро (более 590 млн рублей), что делает его самым дорогим серийным гиперкаром Bugatti.

Единственной моделью, которая оказалась дороже Centodieci, была La Voiture Noir. Гиперкар построили в единственном экземпляре и по слухам он предназначался лично для Фердинанда Пиеха – бывшего главы Volkswagen, но руководство позже опровергло эту информацию. По официальной версии, эксклюзивный автомобиль заказал частный коллекционер и «большой поклонник марки» за 16,5 млн евро.

Неназванный покупатель попросил построить уникальный автомобиль на базе купе Bugatti Chiron, но с дизайном исторической модели Bugatti 57SC Atlantic, которая выпускалась в 1936-1938 годах. Всего этих автомобилей было четыре – три из них продали клиентам и они дожили до сегодняшнего дня, а четвертый принадлежал сыну основателя компании Bugatti Жану Бугатти. Во время войны купе перебили номера в попытках спасти его, но автомобиль потерялся после 1938 года, и до сих никто не может его найти.

Как отмечают в Bugatti, для компании не составляет проблемы создавать штучные автомобили, которые отправляются в частные коллекции. Такие клиенты готовы покупать гиперкары даже без тест-драйва, понимая, что они получат свою машину минимум через два года, пишет Autonews.ru. К примеру, выпуск гиперкара Divo, тираж которого ограничили 40 экземплярами, начнется только в следующем году, а уникальное купе La Voiture Noire стоимостью 11 млн евро доберется до клиентов не раньше 2021 года.

Последней новинкой Bugatti стал гиперкар Centodieci, выпущенный в честь модели EB110 1992 года. Его оснастили 8,0-литровым двигателем W16 с четырьмя турбинами, развивающим 1600 л.с. Гиперкар способен ускоряться с места до первой «сотни» за 2,4 секунды, а его максимальная скорость составила 380 км/ч. Всего будет выпущено 10 таких автомобилей, стоимость каждого из которых составит 8 млн евро. До покупателей они доберутся только в 2022 году.

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