Peugeot 3008 стал подключаемым гибридом

Компания Peugeot представила полноприводный гибридный кроссовер Peugeot 3008 GT Hybrid4 мощностью 300 л.с. Новинка уже доступна для заказа во Франции, в остальных странах Европы заказы начнут принимать в октябре 2019 года.

Как сообщает пресс-служба французской марки, Peugeot 3008 GT Hybrid4 оснащен полным приводом и силовой установкой в 300 л.с. Такой результат был достигнут комбинацией 200-сильного бензинового двигателя серии PureTech и двух электромоторов: один спереди, совмещенный с 8-ступенчатой коробкой передач e-EAT8, развивающий мощность 110 л.с., и один сзади, совмещенный с задним трансмиссионным блоком, развивающий мощность 112 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,5 секунд (в автомобиле только водитель). Аккумуляторная батарея на 13,2 кВт•ч обеспечивает 59 км пробега (по стандарту WLTP) на электрической тяге. Зарядка аккумуляторной батареи осуществляется за 1 ч. 45 мин. (при подключении через Wallbox).

Peugeot 3008 GT Hybrid4 разработан на платформе EMP2 (Efficient Modular Platform) и оснащен новой многорычажной задней подвеской. Как отмечается, внедрение привода на заднюю ось не привело к уменьшению пространства ни в салоне, ни в багажном отделении.

Модификация HYBRID4 доступна только в комплектации GT с эксклюзивной обивкой салона Alcantara Greval Grey и отделкой "Grey Oak" из натурального шпона состаренного дуба. Автомобиль также оснащен системой ADAS, которая представляет собой адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go и системой удержания автомобиля в полосе движения.

Спустя несколько месяцев после дебюта Hybrid4 на рынке появится 225-сильная переднеприводная модификация Hybrid, которая включает в себя бензиновый двигатель PureTech 180 л.с. и электромотор 110 л.с., расположенный в передней части автомобиля. Трансмиссия автоматическая – e-EAT8.

Добавим также, что с момента выхода на рынок в 2016 году Peugeot 3008 нашел более 700 тыс. покупателей, вырвавшись в лидеры сегмента в нескольких странах.