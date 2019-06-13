Nissan показал прототип нового Juke

Компания Nissan опубликовала первые официальные фотографии закамуфлированного тестового прототипа кроссовера Juke второго поколения. Премьера автомобиля состоится 3 сентября 2019 года, пишет портал Autonews.ru.

Судя по снимкам, новый Nissan Juke позаимствует некоторые стилистические элементы у «старшей» модели Qashqai, в том числе, V-образную радиаторную решетку, а также характерные выступы на капоте.

Nissan Juke следующего поколения построят на модульной платформе CMF-B альянса Renault–Nissan. В компании отметили, что кроссовер получится габаритнее и вместительнее предшественника. Так, объем багажного отделения увеличится с нынешних 354 л до примерно 420 литров.

По данным издания Autocar, на момент запуска новый Nissan Juke будет доступен с безальтернативным трехцилиндровым бензиновым наддувным двигателем рабочим объемом 1 литр. Мотор сможет работать в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо с 7-диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями, который придет на смену прежнему вариатору.

Напомним, в России нынешний Nissan Juke предлагается с единственным 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 117 л.с., работющим в паре с вариатором. Цены на кроссовер начинаются от 1 млн 120 тыс. рублей.

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