Новый минивэн Toyota Majesty появится в России

Компания Toyota представила новый микроавтобус повышенной комфортности под названием Majesty. Он представляет собой роскошную модификацию Hiace – с богатым оснащением и дорогими отделочными материалами. Пока Toyota Majesty продается только в Таиланде. Российское представительство «Тойоты» начнет прием заявок на «люксовый» Hiace во второй половине сентября, пишет портал Motor.ru.

В иерархии Toyota новинка займет нишу между обычным Hiace и премиальным минивэном Alphard. При этом Majesty на метр длиннее «Альфарда». Внешне люкс-версию Hiace можно отличить по хромированной радиаторной решетке, другим бамперам и светодиодной оптике. В базовый набор опций входят девять подушек безопасности, климат- и круиз-контроль, два кресла повышенной комфортности с электрорегулировками, подстаканниками и поддержкой для ног.

В отличие от обычного Hiace с максимально практичными материалами отделки, салон Majesty украшен деревянными вставками, сиденья обшиты кожей, а пол покрыт ворсом. Хотя новый минивэн может вместить до десяти пассажиров, для дальних поездок пригодны только три ряда сидений.

Конструктивное отличие от обычного «Хай-эйса» – пружинная задняя подвеска. Силовой агрегат тот же: турбодизельный двигатель объемом 2,8 литра, который работает в паре с 6-ступенчатой гидромеханической коробкой передач.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры Toyota начали прием заказов на микроавтобусов Toyota Hiace нового поколения. Стоимость новинки составляет от 3 млн 043 тыс. рублей. Главные отличия шестого поколения Toyota Hiace – это принципиально новая платформа и новая полукапотная компоновка. Длина автомобиля увеличилась на 535 мм (до 5915 мм), а колесная база – на 750 мм (до 3860 мм). Таким образом внутреннее пространство увеличилось на 256 мм. Благодаря этому в салоне нового Hiace помещается уже 13 человек (раньше было 12).

Микроавтобус Hiace нового поколения во всех комплектациях имеет мультифункциональный руль с регулировкой по наклону и вылету и кнопками управления аудиосистемой и маршрутным компьютером, цветной многофункциональный дисплей на приборной панели, передние электростеклоподъемники с функцией открытия одним нажатием и др. Кроме того, в стандартное оснащение входят галогенная оптика со светодиодными дневными ходовыми огнями, климат-контроль передней части салона с дополнительным кондиционером и отопителем пассажирского салона, датчик света, боковые зеркала с электроприводом регулировки и складывания.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».