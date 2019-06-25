Volkswagen анонсировал продажи новой Jetta в России

Компания Volkswagen опубликовала в социальной сети "ВКонтакте" пост с фотографией нового седана Jetta, что можно рассматривать в качестве анонса продаж новинки. Модель также появилась на официальном сайте марки в России, пишет поратл SpeedMe.ru. Цены и комплектации новой Volkswagen Jetta должны быть объявлены ближе к старту продаж.

Напомним, премьера седана состоялась в январе 2018 года на Детройтском автосалоне. Автомобиль построен на модульной платформе MQB, получил увеличенную на 35 мм колесную базу (2686 мм), раздался на 21 мм в ширину (1799 мм) и стал на 10% аэродинамичнее.

В США, например, модель предлагается с безальтернативным турбированным мотором объемом 1.4 литра и мощностью 150 л.с. В пару можно выбрать как 6-ступенчатую МКП, так и 8-диапазонный "автомат". Также у седана есть версия GLI, под капотом которой установлен 231-сильный 2.0 TSI с "механикой" в комплекте.

Дореформенная Volkswagen Jetta в России была доступна с 1.6 MPI мощностью 110 л.с. и 1.4 TSI мощностью 125 и 150 л.с. Модель выпускалась на мощностях "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде, и ее производство было прекращено еще в конце апреля 2018-го. Решение о постановке новой Jetta на конвейер в Нижнем Новгороде не принято. Не исключено, что руководство занимает выжидательную позицию: нужно дождаться первых результатов продаж и обратной связи от клиентов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2019 года российские дилеры Volkswagen реализовали 58099 автомобилей, что на 2,3% больше по сравнению с прошлым годом. Бестселлером марки на российском рынке остается седан Polo – на этой модели остановил свой выбор 32401 покупатель (-1%). На втором месте по популярности идет кроссовер Tiguan, чьи продажи выросли на 7% и составили 19115 автомобилей.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».