Peugeot запатентовал новый универсал в России

В базе Федерального института промышленной собственности появился патент на универсал Peugeot 508 в кузове универсал нового поколения. Ранее было известно лишь о планах привезти на наш рынок лифтбек.

Как пишет портал "Российская газета", пока что никаких данных о том, что новинка обязательно появится у дилеров, нет. Поскольку российский авторынок сокращается, Peugeot вряд ли станет рисковать и торопиться с расширением модельного ряда для России. Однако появление патентных изображений говорит о том, что в компании все же рассматривают такую возможность в ближайшем будущем.

Универсал 508, который дебютировал в прошлом году, получил динамичный профиль, безрамочные двери и активную подвеску. Благодаря переходу на новую модульную платформу EMP2, удалось снизить вес автомобиля на 70 кг. Также впервые для класса появилась система ночного видения, которая может распознавать людей и крупных животных на расстоянии до 250 метров.

Напомним, в марте этого года в базе Росстандарта появилось Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для Peugeot 508 в кузове лифтбек. Согласно документу, в России будут доступны версии с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. и 2,0-литровый дизель с отдачей 170 л.с. К обоим моторам предложат автоматические коробки передач – 8-ступенчатую для дизельной версии и 6-ступенчатую для бензиновой. В оснащение автомобиля войдут система обеспечения курсовой устойчивости (ESP), противобуксовочная система (ASR), передние подушки безопасности, кондиционер, зеркала с электроприводом, система вызова экстренных оперативных служб. Опционально будут доступны автономный подогреватель двигателя и салона, противоугонная система, климат-контроль, боковые подушки безопасности.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».