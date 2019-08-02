ТОП-10 премиальных седанов на авторынке РФ

Самым популярным премиальным седаном на российском авторынке является BMW 5-й серии. Об этом свидетельствуют данные, полученные аналитическим агентством «АВТОСТАТ». За семь месяцев 2019 года было продано 4090 «баварских пятерок».

На втором месте по популярности находится Mercedes-Benz E-Класса. В январе – июле реализовано 3437 экземпляров этой модели. Тройку лидеров замыкает BMW 3-й серии: продажи «баварской тройки» за семь месяцев составили 2853 единицы. В ТОП-5 седанов премиального сегмента также попали Mercedes-Benz С-Класса (2135 шт.) и седан Audi A4 (1272 шт.).

Вторая половина в ТОП-10 седанов премиальных брендов выглядит следующим образом: Lexus ES (962 шт.), Mercedes-Benz S-Класса (901 шт.), Audi А3 (666 шт.), BMW 7-й серии (647 шт.), а замыкает ее корейский премиум-седан Genesis G70 (629 шт.).

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