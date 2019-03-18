Citroen готовит преемника снятого с производства хэтчбека С4

Компания Citroen готовит новый компактный хэчтбек, который закроет оставленную С4 брешь в модельной линейке. Напомним, хэтчбек Citroen С4 ушел с европейского рынка в 2018 году.

Как пишет портал «Колеса.ру», сейчас в европейском С-классе у Citroen есть лишь кроссовероподобная и не очень успешная модель C4 Cactus на старой платформе PF2, а новинка, вероятно, заменит одновременно и Cactus, и обычный хэтчбек. По данным источников Carscoops, в основу нового хэтчбека ляжет не платформа EMP2, как у нынешнего Peugeot 308, а более современная и гибкая CMP, которую уже используют все бренды Groupe PSA (DS, Opel, Peugeot), кроме Citroen. Эта платформа позволяет создавать как электромобили, так и модели с традиционными силовыми установками, что экономически эффективнее, чем содержание двух разных моделей с разными типами привода, – по такому пути в частности пошел Volkswagen, у которого скоро в С-классе будет отдельно Golf и отдельно электрический ID.3. Новый хэтчбек Citroen, стало быть, поборется с обоими «немцами», но, конечно же, будет отличаться от них истинно французским дизайном.

Кроме того, в 2020 году в Европу вернется флагманский седан Citroen С6, чья премьера состоится осенью будущего года на Парижском автосалоне. Его дизайн будет выполнен в духе концепта CXperience образца 2016 года, то есть в профиль новый C6, скорее всего, будет напоминать лифтбек. В основу нового С6, очевидно, ляжет модульная платформа EMP2 – другой «тележки» подходящего размера у Groupe PSA сейчас просто нет. Модель планируется оснащать plug-in гибридной и электрической силовыми установками, то есть не исключены и полноприводные модификации.

Помимо флагманского седана к производству готовятся еще два, размером поменьше. Их дебют намечен на 2021 год, а основных рынком сбыта станет Китай, но по крайней мере один из этих седанов, а то и оба, будут предлагаться в Европе. Технических подробностей пока нет, но известно лишь, что это будут достаточно крупные и недешевые автомобили, то есть речи о замене C-Elysee не идет – сегмент маленьких бюджетных седанов в Citroen считают бесперспективным.

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