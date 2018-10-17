Audi A1 получил вседорожную версию

Компания Audi представила вседорожную модификацию субкомпактного хэтчбека A1 второго поколения. Автомобиль получил приставку citycarver в названии и поступит в продажу в Европе осенью нынешнего года. Цены на новинку будут начинаться от 30 тыс. евро, пишет портал Autonews.ru.

От стандартного хэтчбека вседорожная версия отличается увеличенным клиренсом (+40 мм), дополнительной защитой кузова, новыми бамперами, другой восьмиугольной решеткой радиатора, а также массивными колесными арками. Также клиентам предлагаются 16- или 18-дюймовые колесные диски на выбор. В салоне изменения минимальные – у машины появились новые контрастные вставки разных цветов.

Новинку построили на модульном шасси концерна Volkswagen – MQB A0, которое лежит в основе новых Volkswagen Polo и Seat Ibiza. Остальные технические характеристики пока держатся в секрете. По неофициальным данным, самый маленький кроссовер будет доступен с трехцилиндровым агрегатом рабочим объемом 1,0 л, развивающим 95 и 118 л.с.

Также клиентам предложат 1,5-литровую «турбочетверку» мощностью 150 л.с. Топовые версии укомплектуют двухлитровым 200-сильным наддувным двигателем. Получит ли автомобиль систему полного привода quattro, пока неизвестно.

Напомним, Audi официально представила субкомпактный хэтчбек A1 второго поколения летом прошлого года. Самая маленькая модель немецкой марки стала одним из самых оснащенных и технически совершенных автомобилей в своем классе. Длина новой Audi A1 Sportback составила 4,03 м, ширина – 1,74 м, а высота – 1,4 метра. Во внешности хэтчбека использовали дизайнерские решения, призванные дать отсылку к знаменитым раллийным автомобилям Audi 1980-х – Ur-Quattro и Sport Quattro.

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