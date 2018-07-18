Foton привезет в Россию новый пикап

Компания Foton представит на российском рынке обновленный пикап Tunland. Как рассказали порталу «Китайские автомобили» в представительстве марки, в настоящее время новинка проходит испытания на соответствие евростандартам, и понимание по срокам и ценам появится уже после завершения сертификации.

Судя по каталогу автомобилей Bitauto, речь идет не просто об обновленном Tunland. В Китае обе машины продаются одновременно. Тот пикап, что представлен на российском рынке сейчас, имеет в названии индекс E3, а анонсированный – E5. Внешне обновленный пикап можно отличить по развитому пластиковому обвесу, решетке радиатора с горизонтальными ламелями, другому переднему бамперу и иным колесным дискам. Сзади отличия в дизайне не значительны.

Однако наиболее важна разница в цене: в Китае Е3 стоит от 77,8 до 116,6 тысячи юаней, E5 – от 94,9 до 124,1 тысячи. То есть, Tunland наверняка подорожает. В настоящее время стоимость актуальной версии на сайте бренда уже не указывается. Однако прежде цена начиналась с отметки в 1 млн 549 тыс. 900 рублей.

У E3 и E5 одинаковые силовые установки – турбированные двигатели 2.8 в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Но у китайского E3 мотор работает исключительно на бензине, а у E5 есть и дизельные версии. Судя по тому, что в России продавался Tunland только с турбодизелем, такие же машины стоит ожидать и после обновления.

У новых пикапов будет задний привод с подключаемым полным. Из опций ожидаются передние противотуманные фары, задний парковочный радар, датчик контроля давления в шинах, мультируль, регулировка рулевой колонки по высоте, кондиционер, сенсорная панель мультимедийной системы, модуль Bluetooth.

Напомним, в настоящее время марка Foton на российском рынке легковых автомобилей представлена внедорожником Sauvana и пикапом Tunland. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2019 года российские дилеры Foton реализовали 118 автомобилей, что на 45% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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