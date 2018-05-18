Новый кроссовер Brilliance V3 скоро появится в России

Компания Brilliance готовится к выводу на российский рынок нового кроссовера Brilliance V3. Первая партия этих автомобилей уже доставлена в нашу страну, однако точный срок их поставок дилерам пока неизвестен.

По данным портала «Китайские автомобили», Brilliance V3 будет предложена на российском рынке в четырех комплектациях. Цены на новинку будут объявлены ближе к старту продаж. Известно, что в России появится не свежая версия Brilliance V3, которая была представлена Шанхайском автосалоне, а машина 2016 модельного года, поскольку именно на эту версию компания в свое время получила Одобрение типа транспортного средства.

В нем указано, что габаритные размеры автомобиля составят 4200 x 1790 x 1600 мм. Колесная база – 2570 мм. Оснащаться кроссовер будет 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 107 л.с. Он работает в паре с 5-ступенчатой МКПП или АКПП. Передняя подвеска – независимая типа Макферсон, задняя – полузависимая. Рулевое управление – с электрическим усилителем. Все тормоза – дисковые.

В списке базовых опций – две подушки безопасности, бортовой компьютер, кондиционер. Предусмотрены также боковые подушки и шторки безопасности, подогрев сидений и обогрев заднего стекла. Мультимедийная система работает с тачскрином и навигатором. В оснащение модели также входят «мультируль», камера заднего вида и система помощи при парковке.

На сегодняшний день в России реально доступна только одна модель – это кроссовер Brilliance V5. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2019 года на российском рыке было реализовано 99 автомобилей этой модели, что на 19% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».