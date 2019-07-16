Германия выходит в лидеры по продажам электромобилей в Европе

Германия стала крупнейшим в Европе растущим рынком для электромобилей. Это результат исследования Центра управления автомобилем (CAM), опубликованный Handelsblatt.

В первой половине 2019 года в Германии было зарегистрировано около 48 000 электромобилей. В Норвегии, долгое время являвшейся лидером в этой сфере, на дорогах появилось всего 44 000 новых электромобилей. Однако по сравнению со всеми новыми регистрациями автомобилей электромобили составляют в Германии лишь 2,6%, в то время как в Норвегии – более половины.

Также стоит отметить, что в период с января по июнь 2019 года наибольшее количество электромобилей было продано в Китае (628 000 шт.) и в Соединенных Штатах (149 000 шт.). В России, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых электрокаров составил лишь 119 единиц (за 5 месяцев нынешнего года).

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».