Новый кроссовер DFM 580 доберется до России в конце лета

Новый семиместный кроссовер DFM 580 выйдет на российский рынок в конце лета, а компактный паркетник DFM AX4 появится у дилеров в лучшем случае в конце нынешнего года. Об этом порталу Wroom.ru сообщили в компании «Дунфэн Мотор Рус», добавив, что цены на новинки будут объявлены позднее.

Напомним, новые китайские кроссоверы DFM AX4 и DFM 580 были представлены в Москве в декабре прошлого года. Продажи этих моделей в России планировалось начать в феврале – марте, но машины у дилеров так и не появились.

Среднеразмерный кроссовер с семиместным кузовом DFM 580 при относительно компактных габаритах (4680 х 1845 х 1715 мм) отличается сверхдлинной колесной базой в 2780 мм, благодаря которой удалось достичь рекордных размеров салона в классе. Трехрядная компоновка допускает широкие возможности трансформации, – из 7-местного автомобиль быстро превращается в двухместный, предназначенный для перевозки пассажиров и крупногабаритных грузов. Всего предусмотрено 6 комбинаций складывания кресел. Линейка двигателей переднеприводного DFM 580 состоит из двух бензиновых силовых агрегатов: 1,8-литрового атмосферного SFG18 мощностью 132 л.с. и 1,5-литрового турбированного SFG15T, развивающего 145 л.с. На выбор предложены три коробки передач – 5- или 6-ступенчатая механика, либо вариатор CVT производства компании Punch Powerglide. В список оборудования DFM 580 входят навигационная система, штатный видеорегистратор, камеры кругового обзора, бесключевой доступ в салон и система кнопочного запуска двигателя, электронный стояночный тормоз, панорамная крыша и др.

Переднеприводный компактный кроссовер DFM AX4 оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 117 л.с. В качестве трансмиссии предложены 5-ступенчатая механика и 6-ступенчатый автомат Getrag с двумя сцеплениями. Среди особенностей интерьера модели – атмосферная подсветка с восемью оттенками, которые можно менять по настроению владельца и цифровая система с объемным звучанием 3D Sound by Arkamys, оптимизирующая звуковую сцену для каждого из пассажиров. В комплектацию DFM AX4 входят: камера заднего вида с активными вспомогательными линиями, система бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, 6 подушек безопасности, а также система автоматического торможения перед пешеходом или автомобилем на малой скорости.

Напомним, в настоящее время бренд DFM представлен на российском рынке только среднеразмерным кроссовером DFM AX7 стоимостью от 1 млн 229 тыс. рублей. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2019 года российские дилеры DFM реализовали 812 таких автомобилей – на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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