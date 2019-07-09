Lifan может расширить модельный ряд в России

Компания Lifan рассматривает возможность расширения модельного ряда в России. До нашего рынка вскоре могут добраться два 7-местных автомобиля – большой кроссовер X80 и минивэн M7. Однако в компании приняли решение не выводить новинки вместе, а сделать это поочередно. Выбор между машинами пока не сделан, рассказал порталу «Китайские автомобили» гендиректор Lifan Motors Rus Лю Цзян.

По его словам, Lifan X80 подойдет тем, кто хочет поменять свой кроссовер Х50, Х60 или аналог другой марки на более просторный автомобиль. А у минивэна и вовсе не будет конкурентов среди 7-местных моделей. По всей видимости, топ-менеджер имел в виду конкурентов среди иномарок. Другой вариант, что в Lifan не рассматривают универсал LADA Largus в качестве потенциального соперника своей новинки.

Напомним, что о появлении в России Lifan X80 в компании говорят уже с 2015 года. Автомобиль оснащается 2,0-литровым турбомотором мощностью 192 л.с., 6-диапазонным «автоматом» или 6-ступенчатой «механикой». У него 7-местный салон, виртуальная приборная панель, вставки под дерево в салоне, мягкая обивка передней панели.

Что касается минивэна Lifan M7, в списке его силовых установок имеется 1,5-литровый турбомотор мощностью 141 л.с., а также атмосферные двигатели объемом 1.8 и 2.0 л, которые выдают 133 и 141 л.с. соответственно. Агрегатируются они с 5-ступенчатой МКП, 8-диапазонным «автоматом» и вариатором.

Напомним, в конце 2018 года компания Lifan прекратила производство своих моделей на черкесском заводе «Дервейс» и начала поиск новой производственной площадки в России. По неофициальным данным, Lifan может начать крупноузловую сборку на тульском заводе Haval.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2019 года российские дилеры Lifan реализовали 2654 автомобиля, что на 64% ниже результата годичной давности. Стоит при этом отметить, что к маю российские дилеры Lifan распродали последние из имевшихся кроссоверов Lifan X70, самой популярной модели в нашей стране.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».