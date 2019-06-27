Ravon вернется в Россию с двумя моделями

Марка Ravon возвращается на российский рынок с седаном R3 Nexia и хэтчбеком R2. Обе эти модели уже прошли сертификацию и могут легально продаваться в стране, сообщает портал Motor.ru.

Согласно ОТТС на «Нексию», автомобиль предложат с безальтернативным 1,5-литровым двигателем мощностью 106 л.с. Местом сборки указан завод в Узбекистане, хотя ранее сообщалось о планах производства «Равонов» на мощностях предприятия «Дервейс» в Черкесске.

По предварительной информации, розничная цена Ravon R2 после возвращения составит от 799,9 тыс. рублей до 849 тыс. рублей. Как и прежде, хэтчбек предложат в России с 1,2-литровым мощностью 85 л.с. в паре с 4-диапазонной автоматической трансмиссией.

Напомним, с весны прошлого года завод GM Uzbekistan остановил поставки автомобилей Ravon в Россию из-за пересмотра ценовой политики, который обусловлен повышением ставок утилизационного сбора, а также проведением масштабной модернизации производственных мощностей предприятия на для запуска новых моделей и сопутствующим ростом капитальных расходов. Модельный ряд Ravon включал седаны R3 Nexia, Gentra, R4, а также бюджетный хэтчбек R2. На сегодняшний день продажи автомобилей Ravon на российском рынке не возобновлены.

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