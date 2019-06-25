Volkswagen Jetta вернется на российский рынок

Седан Volkswagen Jetta седьмого поколения появится на российском рынке в конце 2019 – начале 2020 года. Об этом «Журналу Авто.ру» сообщил представитель Volkswagen, добавив, что модель будет поставляться с завода в Мексике и ее локализация в нашей стране пока не планируется.

Напомним, предшественник, Jetta шестого поколения, выпускался на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде до апреля 2018 года. Модель временно покинула российский рынок и теперь на этом заводе выпускаются только Skoda – Octavia и Kodiaq. Осенью к ним присоединится новый компактный кроссовер Skoda Karoq.

Новый седан Volkswagen Jetta, дебютировавший в январе 2018 года, выпускается только в Мексике для стран Северной и Латинской Америки, а также в Китае для местного рынка. Впервые за свою 40-летнюю историю модель больше не продается в Европе.

Volkswagen Jetta оснащается двумя бензиновыми «турбочетверками» – 1.4 мощностью 150 л.с. и 230-сильным двухлитровым агрегатом. В базе двигатели доступны с 6-ступенчатой «механикой», а опционально предлагается 8-ступенчатый «автомат» для младшего мотора и 7-ступенчатый «робот» DSG с двумя сцеплениями для самой мощной версии. Привод – только передний.

Как сообщалось ранее, до конца нынешнего года на российском рынке появится обновленный Volkswagen Passat. На первоначальном этапе будет доступна модификация с безальтернативным 2,0-литровым двигателем мощностью 190 л.с. На зиму 2020 года запланированы поставки автомобилей со 150-сильным мотором 1.4, а дизельная версия (2,0 л, 150 л.с.) поступит в продажу только следующей весной. Между тем варианты R Line и Alltrack на российском рынке пока ждать не стоит. Кроме того, в 2020 году на российском рынке ожидается новый кроссовер Volkswagen Tharu, производство которого должно быть локализовано на мощностях ГАЗа.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры Volkswagen реализовали 40433 автомобиля, что на 3% больше по сравнению с прошлым годом. Бестселлером марки на российском рынке остается седан Polo – на этой модели в январе-мае остановили свой выбор 22395 покупателей (+3%). На втором месте по популярности идет кроссовер Volkswagen Tiguan с показателем 13060 реализованных автомобилей (+1%).