Среднеразмерный кроссовер Cadillac XT5 прошел рестайлинг и получил новый двигатель. Как сообщали ранее агентству «АВТОСТАТ» в российском представительстве, рестайлинговый Cadillac XT5 будет готов к заказу в четвертое квартале 2019 года.

Как заявляют в Cadillac, модернизация кроссовера прошла по тридцати пунктам, хотя серьезных изменений не так много. Например, снаружи обновленный XT5 можно опознать разве что по мелкоячеистой решетке радиатора, пишет издание «Авторевю». Хотя вдобавок оптимизирована форма корпусов зеркал и заднего спойлера со спрятанным под ним дворником: они должны создавать меньше аэродинамических шумов на высокой скорости.

Набор комплектаций приведен в соответствие с новой политикой марки: на выбор есть версии Luxury, Premium Luxury и Sport. Последняя отличается черным декором на кузове и «спортивными» нотками в интерьере.

Главное новшество в салоне – усовершенствованная медиасистема Cue третьего поколения, у которой теперь есть шайба-контроллер на центральном тоннеле. Новое салонное зеркало-дисплей (на него транслируется изображение с задней камеры) крупнее прежнего, у него безрамочный корпус и более высокое разрешение. Также слегка изменена графика приборов.

Силовой агрегат полностью новый: на смену 2,0-литровой турбочетверке LTG пришел аналогичный двигатель LSY, который уже известен по младшему паркетнику Cadillac XT4. Его главные преимущества – сниженный расход топлива и система отключения двух цилиндров при малых нагрузках. Но отдача стала меньше: 241 л.с. и 350 Нм вместо 269 л.с. и 400 Нм у старого мотора.

Восьмиступенчатый «автомат» Aisin уступил место 9-ступенчатой коробке передач собственной разработки. Эта же трансмиссия будет и у американской версии с атмосферником V6 3.6. А вдобавок на рынок США впервые выйдет 2,0-литровый XT5: до сих пор четырехцилиндровые моторы ставили только на кроссоверы для китайского рынка. Полный привод с индивидуальными муфтами подключения задних колес не изменился.

Напомним, по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры Cadillac реализовали 344 автомобиля (-20%). Бестселлером марки является флагманский Cadillac Escalade. Почти две трети продаж Cadillac в России – модели люксовых внедорожников.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первом полугодии 2019 года российские дилеры Cadillac начнут продажи обновленного седана Cadillac CT6. Рестайлинговый среднеразмерный кроссовер Cadillac XT5 готов к заказу в четвертое квартале будущего года. Тогда же дилеры начнут принимать заказы на новый крупноразмерный внедорожник Cadillac XT6. Кроме того, на четвертый квартал 2019-го намечена российская премьера нового компактного кроссовера Cadillac XT4.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».