20.06.19 Прочитали 318 раз

Lexus представил обновленный внедорожник GX

Lexus представил обновленный внедорожник GX

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Компания Lexus представила обновленный внедорожник GX 2020 модельного года. Автомобиль получил слегка измененную внешность, набор оборудования для езды по бездорожью, а также современные электронные вспомогательные системы «в базе».

Как пишет портал Autonews.ru, внедорожник Lexus GX претерпел рестайлинг впервые с 2013 года. Новый автомобиль можно отличить от предшественника в первую очередь по массивной радиаторной решетке с измененным узором. Кроме того, внедорожник получил модернизированные головные фары со светодиодными L-образными блоками дневных ходовых огней.

Для модели стал доступен опциональный пакет Sport Design с особыми 19-дюймовыми колесами, другими блоками внешних зеркал, а также с патрубками выпуска черного цвета. Кроме того, для GX теперь предлагается пакет Off-Road с дополнительной защитой топливного бака, масляным охлаждением коробки передач, функцией кругового обзора, а также системой Multi-Terrain Select, которая оптимизирует настройки двигателя, трансмиссии и подвески для движения по различному типу поверхности.

Lexus GX по-прежнему оснащается 4,6-литровым мотором V8, развивающим 305 л. с. и 446 Н•м крутящего момента. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, полным приводом и двухдиапазонной раздаточной коробкой.

Все автомобили вне зависимости от комплектации теперь оснащаются набором Lexus Safety System+, в который входит адаптивный круиз-контроль, система автоматического управления дальним светом и функция распознавания дорожных знаков.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: премьеры новинки премиум-марки lexus lexus gx

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