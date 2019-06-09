09.06.19 Прочитали 1381 раз

Около половины рынка автомобилей с правым рулем приходится на пять регионов

47% rynka avto s pravym rulem v 5 regionah

Рынок транспортных средств в России
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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что рынок легковых автомобилей с правым рулем в России по итогам 4 месяцев 2019 года вырос на 3,6% до 186 тыс. единиц. Между тем, примерно половина (47%) этого рынка приходится всего лишь на пять регионов страны.

Лидирует здесь Приморский край, жители которого с января по апрель купили 29,2 тыс. праворульных машин, что эквивалентно 15,7% от общего объема. Второе место занимает Хабаровский край, показатель которого составил 15,4 тыс. экземпляров (доля – 8,3%). Лидерство этих двух субъектов Дальневосточного ФО, безусловно, объясняется географической близостью с Японией, откуда и ввозятся праворульные автомобили в РФ.

В пятерку лидеров по объему рынка таких машин попадают и три сибирских региона: Иркутская область (15,1 тыс. шт.), Новосибирская область (14,9 тыс. шт.) и Красноярский край (12,9 тыс. шт.). В остальных субъектах РФ рынок праворульных легковых автомобилей по итогам января – апреля 2019 года составил менее 10 тыс. единиц.

Также отметим, что специалисты сайта «Цена Авто» опубликовали ТОП-10 самых популярных моделей с правым рулем в нашей стране, ознакомиться с которым можно в разделе «Рейтинги».

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи дальний восток вторичный рынок автомобили с пробегом регионы-лидеры сфо правый руль

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