Рынок автомобилей с правым рулем в РФ вырос на 3,6%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за первые 4 месяца 2019 года объем продаж легковых автомобилей с правым расположением руля составил 186 тысяч штук. Это на 3,6% больше, чем в январе - апреле прошлого года (179,6 тыс. шт.).

Чуть более 12% от этого количества (22 591 авто) встало на учет на первых владельцев. То есть, это автомобили ввезенные в Россию из Японии. Остальной объем рынка «правого руля» (163,4 тыс. шт.) - это смена владельца, то есть «вторичка». При этом практически весь объем праворульных машин – с пробегом, новыми ввозятся единицы.

Аналитики отмечают, что 54% рынка автомобилей с пробегом приходится на Toyota (100, 2 тыс. шт.), около 17% - на Nissan (31 тыс. шт.), еще примерно 12,5% - на Honda (23,3 тыс. шт.). В ТОП-5 рынка праворульных машин также входят Mazda и Mitsubishi.

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