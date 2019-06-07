Renault представила обновленный кроссовер Koleos

Компания Renault представила модернизированный кроссовер Koleos – французская модель второго поколения претерпела первое серьезное обновление с момента своего появления три года назад. Автомобиль получил слегка измененную внешность, усовершенствованную мультимедиа и два новых мотора, пишет портал Autonews.ru.

От предшественника кроссовер можно отличить благодаря более выраженной радиаторной решетке, увеличенным защитным пластинам днища, а также новой хромированной окантовке бампера. В стандартное оснащение теперь входит светодиодные головные фары и задние фонари с 3D-эффектом.

В отделке салона применили более качественные материалы. Информационно-развлекательный комплекс R-Link2, для которого доступны тачскрины диагональю 7 и 8,7 дюйма, теперь дополнен интерфейсом Apple CarPlay. Список электронных «помощников» пополнился новой системой автоматического экстренного торможения, распознающая пешеходов.

Renault Koleos получил два новых дизельных мотора. Первый – 1,8-литровый агрегат – развивает 150 л.с. и 340 Нм крутящего момента. Второй двигатель объемом 2,0 л выдает 190 л.с. и 380 ньютон-метра. Оба мотора работают в паре с вариатором и полным приводом.

Напомним, в России нынешний Renault Koleos предлагают с бензиновыми агрегатами рабочим объемом 2,0 и 2,5 л мощностью 144 и 171 л.с. соответственно. Кроме того, доступен 2,0-литровый турбодизель, выдающий 177 л.с.. Цены на кроссовер стартуют с отметки 1 млн 699 тыс. рублей.

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