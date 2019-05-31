31.05.19 Прочитали 90 раз

Продажи Rolls-Royce в России увеличились на 100%

Продажи Rolls-Royce в России увеличились на 100%

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2019 года объем рынка новых автомобилей Rolls-Royce в России составил 20 единиц, что на 100% выше результата годичной давности (10 шт.). Напомним, что в 1 квартале было реализовано 24 автомобиля данной марки, что вполне сравнимо с апрельскими продажами.

Самой популярной моделью Rolls-Royce в апреле стал внедорожник Cullinan, который занял более половины от общих продаж бренда (12 шт.). Напомним, что его продажи стартовали только в декабре прошлого года. Второе место в линейке Rolls-Royce по предпочтениям среди россиян занимает купе Wraith (6 шт.). Также в апреле своих владельцев нашли и 2 седана Phantom.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», львиная доля купленных новых машин Rolls-Royce традиционно пришлась на Москву (14 шт.). Получили прописку в Подмосковье 2 автомобиля данной марки. Еще в 4 субъектах РФ (Санкт-Петербург, Краснодарский, Камчатский и Приморский края) было куплено по одному экземпляру британской марки.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи люксовые автомобили rolls-royce

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