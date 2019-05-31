Продажи Rolls-Royce в России увеличились на 100%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2019 года объем рынка новых автомобилей Rolls-Royce в России составил 20 единиц, что на 100% выше результата годичной давности (10 шт.). Напомним, что в 1 квартале было реализовано 24 автомобиля данной марки, что вполне сравнимо с апрельскими продажами.

Самой популярной моделью Rolls-Royce в апреле стал внедорожник Cullinan, который занял более половины от общих продаж бренда (12 шт.). Напомним, что его продажи стартовали только в декабре прошлого года. Второе место в линейке Rolls-Royce по предпочтениям среди россиян занимает купе Wraith (6 шт.). Также в апреле своих владельцев нашли и 2 седана Phantom.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», львиная доля купленных новых машин Rolls-Royce традиционно пришлась на Москву (14 шт.). Получили прописку в Подмосковье 2 автомобиля данной марки. Еще в 4 субъектах РФ (Санкт-Петербург, Краснодарский, Камчатский и Приморский края) было куплено по одному экземпляру британской марки.

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