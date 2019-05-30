Новый Jaguar XE доступен для заказа в России

Российские дилеры Jaguar Land Rover начали приема заказов на новый Jaguar XE, который поступит в продажу осенью 2019 года. Новинка представлена в комплектациях S, SE, а также в спортивных версиях R-Dynamic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic HSE по цене от 2 млн 844 тыс. рублей до 3 млн 406 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия.

Для нового Jaguar XE доступны 2,0-литровые бензиновые двигатели мощностью 249 л.с. и 300 л.с., предлагающиеся в версии с полным приводом, а также дизельный Ingenium мощностью 180 л.с., доступный как с полным, так и с задним приводом.

Уже в базовой комплектации модель оснащается 18-дюймовыми колесными дисками, кожаными сиденьями с электрорегулировкой, полностью светодиодными головными фарами и задними огнями с усовершенствованной графикой, передними и задними датчиками парковки, камерой заднего вида и системой удержания полосы движения. Опционально доступная мультимедийная система Touch Pro Duo обеспечивает управление ключевыми функциями автомобиля, а интеллектуальная технология Smart Settings автоматически подбирает настройки сидений, климат-контроля и мультимедиа исходя из предпочтений водителя. Кроме того, новый XE оснащается зеркалом заднего вида с технологией ClearSight, которое трансформируется в видеоэкран высокого разрешения, что обеспечивает полный беспрепятственный обзор пространства за автомобилем.

Все автомобили оснащены пакетом холодного климата, который включает в себя обогрев лобового стекла, сидений, рулевого колеса, а также функцию стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2019 года в России было реализовано 3282 автомобиля Jaguar и Land Rover, что на 10% ниже показателя годичной давности. С начала года на российском рынке был продан 2645 внедорожников Land Rover (-9%), в то время как продажи Jaguar составили 637 автомобилей (-14%).

Напомним, в июне также поступит в продажу новый Range Rover Evoque. Цены на новинку варьируются от 2 млн 929 тысяч до 4 млн 318 тыс. рублей, а спецверсия First Edition стоит от 4 млн 637 тыс. рублей. Уже в базовой комплектации нового Range Rover Evoque имеется пакет холодного климата с предпусковым подогревом двигателя, подогревом сидений, руля, лобового стекла и зеркал заднего вида.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».