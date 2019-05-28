Infiniti Q50 стал доступен по специальной цене

Компания Infiniti с 1 июня запускает специальные цены на спортивный седан Q50 2019 года выпуска, который будет предложен по цене от 2 млн 290 тыс. рублей в комплектации Luxe Pack 2 с 2,0-литровым двигателем. Автомобиль уже доступен для заказа во всех официальных дилерах Infiniti, сообщает пресс-служба японской марки.

В комплектации Luxe Pack 2 спортивный седан Infiniti Q50 имеет камеру заднего вида, двойной сенсорный дисплей, cистему помощи при прохождении поворотов, cистему Welcome Lightning - равномерно подсвечивающую автомобиль и пространство вокруг него при приближении и удалении от автомобиля, 6 подушек безопасности, круиз-контроль, cистему экономии топлива Start&Stop, светодиодную подсветку салона, подогрев передних сидений, багажный проем для перевозки лыж, память настроек двух вариантов положения сиденья водителя, рулевой колонки и наружных зеркал заднего вида и аудиосистемы с индивидуальными брелоками системы I-key.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2019 года российские дилеры Infiniti реализовали 1402 автомобиля, что на 6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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