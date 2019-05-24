24.05.19 Прочитали 602 раз

Четыре марки обновили ценники у своих моделей

Четыре марки обновили ценники у своих моделей

Мониторинг цен на новые автомобили
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За последнюю рабочую неделю, с 20 по 24 мая, в России четыре бренда изменили цены на автомобили. Как отмечают эксперты сайта «Цена Авто», у трех марок произошло повышение, а одна – снизила розничные цены.

Автопроизводитель из Японии, премиальный бренд Infiniti, снизил стоимость седана Q50 в двух существующих комплектациях и возобновил поставки еще одной, пропавшей из прайсов осенью прошлого года. О том, насколько подешевел премиальный седан, можно узнать здесь

Другой седан, Hyundai Sonata, напротив, получил прибавку к ценам во всех своих комплектациях. Информация о величине удорожания и новых ценах на этот автомобиль содержится на сайте «Цена Авто».  

Еще один корейский бренд, KIA, поднял цены сразу на две свои модели – хэтчбек Picanto и седан К900. Ознакомиться с обновленными ценниками на эти автомобили можно тут.  

Наконец, китайская марка Chery повысила цену на базовую комплектацию своего кроссовера Tiggo 3. От какой суммы теперь начинается стоимость Tiggo 3, можно узнать на сайте «Цена-Авто».  

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок». 

 

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены chery chery tiggo 3 hyundai hyundai sonata infiniti infiniti q50 kia kia picanto

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